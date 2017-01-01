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Ученые объяснили, чем именно опасен стресс для организма человека
Общество

Ученые объяснили, чем именно опасен стресс для организма человека

Сегодня 11:36
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Ученые объяснили, чем именно опасен стресс для организма человека

Санкт-Петербург, 1 января. Ученые определили, почему стресс может быть опасен для организма человека. Исследование возглавлял доктор Роджер Хендерсон, объяснивший, к чему могут привести сильные нервные потрясения.

В первую очередь, по его словам, стресс приводит к усиленному тепловыделению, которое провоцирует неприятный запах. Как результат — проблемы в социуме и еще более серьезный стресс, пишет ИА «Народные новости».

Другими последствиями подобных переживаний могут стать бессонница, усталость, выпадение зубов. По мнению специалистов, если человек на протяжении длительного времени испытывает эмоциональное напряжение, ему стоит обратиться за помощью к психологу.

Как сообщала Газета.Ru, стресс на работе может быть даже полезен.

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Алексей Громов
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