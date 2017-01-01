ВСУ «поздравили» ЛНР в новогоднюю ночь серией обстрелов

Луганск, 1 января. Украинские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, сообщили в силовом ведомстве республики.

ЛНР, равно как и ДНР, обстреливалась киевскими силовиками в новогоднюю ночь. Так, за минувшие сутки Луганская республика был под огнем пять раз — киевские силовики обстреливали позиции Народной милиции в районе памятника князю Игорю. Украинские военные использовали при обстрелах подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Село Калиновка было дважды атаковано ВСУ со стороны пгт Луганское. Как ранее сообщала Газета.Ru, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего рассказал, что в республике за 2016 год восстановили работу множество предприятий и в целом год прошел относительно мирно — украинскую агрессию удается сдерживать.

Выберите главное событие 2016 года!