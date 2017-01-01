Эйфория до беспамятства: ученые узнали, что Новый год делает с мозгом человека

Лондон, 1 января. Британские ученые выяснили, какое влияние празднование Нового года и Рождества оказывает на мозг человека.

В ходе исследования было установлено, что в мозгу человека есть целая нейронная сеть, посвященная Рождеству. Ее активность повышается, когда человек видит что-то, связанное со встречей этого праздника и Нового года.

Что касается подготовки к праздникам, то в период предновогодней суеты повышается выброс адреналина в кровь человека, при этом увеличивается и выброс дофамина, и серотонина, которые называют также гормонами счастья. Все эти процессы обостряются, когда люди покупают подарки, украшают дома, а также составляют новогоднее меню.

Несмотря на избыток «радостных» гормонов, ученые подчеркивают, что списывать со счетов увеличение выброса в кровь адреналина и кортизола никак нельзя. А такой коктейль бьет в первую очередь по гиппокампу, той области мозга, которая отвечает за память и внимание. Именно поэтому многие люди становятся рассеянными и забывают, казалось бы, очевидные вещи.