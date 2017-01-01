На авиабазе «Хмеймим» встретили Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой

Сирия, 1 января. Военнослужащие отпраздновали наступление Нового года на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Перед военнослужащими выступили Дед Мороз и Снегурочка, был организован концерт с участием оркестра и творческого коллектива авиабазы, сообщает Газета.Ru.

По информации ТАСС, Хмеймим услышал и поздравление с Новым годом от министра обороны России Сергея Шойгу.

«Обещаем, что задачи, поставленные перед нами, будут выполнены с честью», — заявил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по работе с личным составом генерал-майор Владимир Жаров.

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