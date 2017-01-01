ВСУ «салютовали» ДНР из минометов, обстреливая в новогоднюю ночь Зайцево

Донецк, 1 января. Киевские силовики в первые минуты 2017 года начали обстреливать село Саханка Новоазовского района в южной части ДНР, сообщил источник из силового ведомства.

Новый год для жителей села Саханка начался с обстрелов. Так, в 00:01 бойцы ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных минометов по населенному пункту, расположенному на юге Донецкой республики. По данным источника из силового ведомства, украинские военные выпустили порядка 30 мин. Известно, что одновременно с обстрелом Саханки, обстрелы велись по поселку Трудовские. Под огонь минометов попали Ясиноватая и Зайцево. Как ранее сообщала Газета.Ru, в новогоднем обращении к жителям ДНР Александр Захарченко выразил надежду на освобождение всех населенных пунктов республики, где прошел референдум в 2014 году, от оккупантов