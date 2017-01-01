Порошенко заявил о «временной украинской оккупации», поздравляя Мариуполь с Новым годом

Киев, 1 января. Украинский президент Петр Порошенко в выступлении перед военными в Мариуполе, заявил о «временной украинской оккупации».

Президент Украины встретился накануне Нового года с военными в Мариуполе и в своем обращении отметил, что страна обязательно станет единой. «Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», — заявил украинский лидер. Порошенко также рассказал присутствующим, что побывал на передовой и встретился с бойцами 36 бригады морской пехоты, которые несут свою службу под Широкино.

«Я смотрел в глаза бойцам и видел мощный боевой дух украинского воинства, который способен защитить государство, мир, свободу, демократию не только Украины, но и всей Европы», — резюмировал президент. Подобное заявление вызывало бурную реакцию пользователей соцсетей, поскольку они назвали слова о «временной оккупации» оговоркой по Фрейду.

Выберите главное событие 2016 года!