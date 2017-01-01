Шойгу: Вооруженные силы России — пример для многих стран

Москва, 1 января. Министр обороны России Сергей Шойгу, поздравляя российских военнослужащих с Новым годом, особо подчеркнул, что ВС РФ не только вызывают гордость соотечественников, но и служат примером для многих за рубежом.

«Сегодня боевая мощь вооруженных сил вызывает гордость наших граждан и служит примером для многих стран», — сказал Шойгу в поздравительном слове.

Особо министр обороны поздравил российских военнослужащих, выполняющих долг вдали от Родины.

«Особые слова благодарности тем, кто выполняет сейчас боевые задачи вдали от дома. Родные и близкие с нетерпением ждут вашего возвращения. Уверен, вы с честью выполните свой воинский долго и скоро невредимыми вернетесь домой», — сказал Шойгу.

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