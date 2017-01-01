Новости Новороссии: Донбасс жестко ответил на «поздравления» Порошенко, «фейерверк» ВСУ на юге ДНР

Новороссия, 1 января. Киевские силовики начали минометные обстрелы прифронтовых зон ДНР сразу после боя курантов. Петр Порошенко в ходе своего новогоднего обращения пообещал освободить Донбасс от «российской оккупации», чем вызвал на себя шквал критики со стороны населения ЛНР и ДНР. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ пять раз за сутки нарушили режим перемирия.

ВСУ поздравили юг ДНР фейерверком из минометов

Согласно информации силовых ведомств Донецкой народной республики, украинские военнослужащие открыли минометный огонь по южной части ДНР сразу после наступления 2017 года.

Киевские силовики начали обстреливать населенный пункт Саханка Новоазовского района на юге республики почти сразу после боя курантов — около 00.01. Огонь велся из тяжелых минометов калибрами 82 и 120 мм, запрещенных условиями минских соглашений. В общей сложности с позиций подразделений ВСУ по району села за достаточно короткий период было выпущено сразу 30 мин, рассказали в ведомстве.

Кроме того, примерно в это же время под обстрелами со стороны украинской армии оказались поселок Трудовские, расположенный на западной окраине Донецка, Зайцево на севере от Горловки и окрестности Ясиноватой.

Информация о возможных пострадавших среди гражданского населения и разрушениях в ходе обстрелов в настоящий момент устанавливается, также добавил источник в ведомстве.

Александр Захарченко: ДНР встречает уже третий Новый год!

Лидер Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил жителей ДНР с Новым годом. Его обращение транслировали несколько главных республиканских каналов, сообщает Газета.Ru.

В начале своей речи глава республики подчеркнул, что ДНР встречает уже третий по счету Новый год, несмотря на позицию объединенного Запада и действия украинской стороны. Это уже можно считать пока еще не полной, но победой, отметил он.

Однако за три года существования, продолжил Захарченко, республике пришлось пережить тяжелые испытания, в том числе гибель родных и близких, экономическую блокаду. При этом люди продолжают борьбу за свою независимость и новое будущее. Как добавил глава республики, им удалось не только построить новое государство, но и уже добиться положительной динамики в экономике, что в новом году позволит улучшить благосостояние всех граждан ДНР.

Подошедший к концу 2016 год Александр Захарченко в целом оценил положительно и пообещал в новом 2017-м продолжать бороться за возвращение мира в Донбассе.

Киевские силовики вновь обстреляли Калиновку

По данным оборонного ведомства Луганской народной республики, подразделения украинской армии пять раз за прошедшие сутки открывали огонь по опорным пунктам военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Район памятника князю Игорю трижды подвергся обстрелам со стороны киевских силовиков. Огонь велся из подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия с направления Станицы Луганской, рассказали в ведомстве.

Кроме того, под ударом также оказался населенный пункт Калиновка. Его окрестности были дважды обстреляны с позиций военнослужащих ВСУ вблизи поселка городского типа Луганское из различных видов стрелкового оружия.

Тем не менее никто из мирных жителей к ходе обстрелов не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было, подчеркнул источник в штабе Народной милиции республики.

Жители Донбасса и Крыма ответили Порошенко матом

Украинский президент Петр Порошенко в ходе своего новогоднего обращения не забыл поздравить также жителей народных республик Донбасса и Крыма. При этом он уверил мирное население ДНР и ЛНР, что ВСУ уже очень скоро освободят их от «временной российской оккупации».

Порошенко сердечно пообещал, что жители Донбасса и Крыма в скором времени вновь присоединятся к единой Украине. Вот только гражданское население отреагировало не слишком активно, а в сети многие жители не смогли обойтись без использования ненормативной лексики, комментируя заявление украинского главы.

Один из пользователей подчеркнул, что в Севастополе на украинский Новый год не было запущено ни одного фейерверка. Основную же массу отзывов о словах Петра Порошенко не удастся процитировать из-за наличия в них ненормативной лексики.