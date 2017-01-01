Лидер КНР надеется на еще более светлое будущее для стран БРИКС

Пекин, 1 января. Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что страны БРИКС совместными усилиями добились успехов в экономической и политической сфера и выразил надежду на то, что 2017 год станет благоприятным для углубления сотрудничества, сообщает МИД КНР.

Китайский лидер Си Цзиньпин направил телеграмму главам стран-участниц БРИКС, в которой заметил, что сотрудничество в данном формате имеет большие перспективы – «БРИКС будет играть еще большую роль в международных делах». Председатель КНР выразил надежду на то, что девятый саммит, запланированный на сентябрь 2017 в Сямэнь окажет содействие в развитии и укреплении сотрудничества в разных сферах и проложит путь к «еще более светлому будущему» для стран БРИКС.

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