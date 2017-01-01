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Российским чиновникам повысили пенсионный возраст
Общество

Российским чиновникам повысили пенсионный возраст

Сегодня 10:21
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Российским чиновникам повысили пенсионный возраст

Москва, 1 января. С 1 января вступил в силу закон о ежегодном повышении пенсионного возраста для чиновников на полгода, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Государственные служащие до 2017 года уходили на пенсию, как и другие граждане России – в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин. Однако с 1 января 2017 года вступил закон, согласно которому пенсионный возраст для чиновников будет постепенно повышен до 65 и 63 лет соответственно. Отметим, новое законодательство предусматривает также, что минимальный стаж гражданской службы, дающей право на пенсию по выслуге лет, будет увеличен. Закон регулирует единые условия для федеральных, региональных и муниципальных служащих при выходе на пенсию.

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Ирина Селезнева
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