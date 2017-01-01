Хмеймим: доставленную ВКС РФ праздничную елку подсветили в новогоднюю ночь

Хмеймим, 1 января. Российские военные на базе Хмеймим в Сирии отпраздновали Новый год, посмотрев по видеосвязи поздравления российского президента Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

На сирийской авиабазе Хмеймим в новогоднюю ночь зажигалась елка, доставленная ранее самолетом ВКС РФ. Российские военнослужащие получили подарки от детей – поделки, открытки и письма с поздравлениями от ребят из всех уголков страны. Генерал-майор Владимир Жаров поблагодарил руководство России и Минобороны за оказанное военным в Сирии внимание. «Обещаем, что задачи, поставленные перед нами, будут выполнены с честью», — подчеркнул он, выступая перед военнослужащими на базе Хмеймим.