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Сирия сегодня: Путин и Шойгу поздравили военных базы «Хмеймим», салют в Дамаске, Алеппо и Латакии
Новости Сирии

Сирия сегодня: Путин и Шойгу поздравили военных базы «Хмеймим», салют в Дамаске, Алеппо и Латакии

Сегодня 12:14
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Сирия сегодня: Путин и Шойгу поздравили военных базы «Хмеймим», фейерверки в Дамаске, Алеппо и Латакии

Сирия, 1 января. Российские военнослужащие в Хмеймиме отпраздновали Новый год с елкой и Дедом Морозом, Латакии и Алеппо, утренник для детей в Хомсе, теракт в Тартусе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Новый год в Сирии

Военнослужащие сирийской авиабазы «Хмеймим» встретили 2017 год с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с новогодней елкой, которую доставили на базу транспортом ВКС РФ.

По словам замкомандующего группировкой российских войск в САР по работе с личным составом генерал-майора Владимира Жарова, в новогоднюю ночь оркестром и творческим коллективом авиабазы был организован праздничный концерт. Жаров также выразил благодарность руководству России и Минобороны за вклад и внимание, которое оказали военнослужащим, добавив, что «военные обещают выполнять все поставленные задачи с честью». Российские военные также послушали по видеосвязи поздравления от Владимира Путина и Сергей Шойгу и получили по шоколадному подарку.

Напомним, ранее сообщалось, что на сирийскую авиабазу в подарок от Совета Федерации доставили живую новогоднюю елку.

Праздновали не только на авиабазе, но и в самой Латакии.

Новый год отметили и в других регионах страны. Так, в сирийской столице — городе Дамаск — 2017 год встретили салютом.

Праздничный фейерверк настиг и недавно освобожденный от боевиков Алеппо. Напомним, что местные власти делают все возможное, что поскорее восстановить разрушенную инфраструктуру и промышленность северной столицы Сирии.

А в Хомсе накануне Нового года россиянки устроили детям утренник с настоящим Дедом Морозом, подарками и музыкой.

Теракт в Тартусе

В сирийском Тартусе два террориста-смертника устроили самоподрыв. Жертвами атаки стали двое местных жителей. Также сообщается, что многие люди получили ранения различной степени тяжести. По озвученной источниками информации, объектом нападения стал патруль сил безопасности.

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Алексей Громов
#владимир путин #сергей шойгу #владимир жаров
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