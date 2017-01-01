Ставки акцизов на алкоголь в России выросли с 1 января

Москва, 1 января. В России с 1 января 2017 года вступают в силу новые ставки акцизов на алкогольную продукцию.

С нового года действуют новые ставки акцизов на алкоголь, так, на шампанское, изготовленное из иностранных винных материалов, увеличен акциз на 10 рублей, а из российского сырья – на 1 рубль. Стоимость акциза на тихие вина отечественного производства не изменились, на иностранные вина – увеличилась до 18 рублей.

Известно, что выросли акцизы и на сидр, пуаре и медовуху и находятся на уровне 21 рубль за литр. Рост акцизных ставок коснулся и пива с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% и варьируется от 21 до 39 рублей в зависимости от крепости пенного напитка. В новом году региональные бюджеты будут получать 60% доходов от реализации в регионе подакцизного алкоголя.