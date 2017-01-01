Самым жутким местом на земле назвали «бермудский треугольник» в Румынии

Бухарест, 1 января. Составлен топ-лист самых страшных мест на Земле, первую строчку рейтинга занимает лес Хойя-Бачу в Трансильвании, который известен далеко за пределами Румынии как бермудский треугольник.

В рейтинге «18 самых кошмарных мест» Хойя-Бачу в Румынии занял главное место из-за невероятного количества жутких историй о без вести пропавших людях в этом лесу, неработающей электронике. Еще одно страшное место – поселок во Франции Орадур-сюр-Глан, который был полностью уничтожен немцами в 1944 году. Известно, что оккупанты не оставили в живых ни одного местного жителя. От старинного ирландского замка Лип кровь стынет в жилах – владельцы приглашали своих врагов под предлогом примирения, но вместо дружбы расправлялись с ними прямо за пиршественным столом.