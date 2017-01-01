Ставки акцизов на табачную продукцию в России выросли с 1 января

Москва, 1 января. Ставки акцизов на табачную продукцию выросли с 1 января 2017 год согласно вступившим в силу нормам Налогового кодекса России.

Подакцизным товаром стали электронные сигареты и жидкости к ним, ранее не облагавшиеся акцизом. Известно, что с 2017 года акциз на электронную сигарету составляет 40 рублей, в будущем году он увеличится до 44 рублей и продолжит расти. Жидкость к электронным сигаретам будет облагаться акцизом в 10 рублей за миллилитр и также продолжит расти. Вместе с тем повысится ставка и на табачные изделия — 1562 рубля за 1000 сигарет и плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается с учетом максимума розницы, но не меньше 2123 рубля за 100 штук. Прочие виды табака (курительный, кальянный, жевательный) попадают под акциз в 2520 рублей за килограмм.