Лидер КНДР Ким Чен Ын хочет наладить отношения с Южной Кореей

Токио, 1 января. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений с Южной Кореей, об этом он объявил во время новогоднего обращения к согражданам, передает Рёнхап.

Северокорейский лидер настроен на улучшение отношений с соседями, он заявил, что всей нации необходимо сплотиться и встать на «путь самостоятельного объединения». По словам Ким Чен Ына, нужно проработать политику по нормализации отношений с Южной Кореей, чтобы сократить угрозу «военного столкновения и опасности войны». Отметим, что в прошлом году отношения Пхеньяна и Сеула достигли критической отметки на фоне многочисленных ракетных испытаний КНДР.