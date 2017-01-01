Стамбул, 1 января. В результате атаки террористов на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь, по уточненным данным, погибли 39 человек, 69 человек серьезно пострадали и госпитализированы.

Эти данные сообщил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, теперь уже известно, что среди погибших — 16 граждан других государств, и многие жертвы пока еще не опознаны.

Как признал Сойлу, правоохранительные органы Турции все еще разыскивают нападавшего, о «ликвидации» которого сообщалось ранее.

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