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Погибших в ночном клубе Стамбула уже 39 человек, 16 — иностранцы 
Весь мир

Погибших в ночном клубе Стамбула уже 39 человек, 16 — иностранцы 

Сегодня 8:57
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Погибших в ночном клубе Стамбула уже 39 человек, 16 — иностранцы 

Стамбул, 1 января. В результате атаки террористов на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь, по уточненным данным, погибли 39 человек, 69 человек серьезно пострадали и госпитализированы.

Эти данные сообщил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, теперь уже известно, что среди погибших — 16 граждан других государств, и многие жертвы пока еще не опознаны.

Как признал Сойлу, правоохранительные органы Турции все еще разыскивают нападавшего, о «ликвидации» которого сообщалось ранее. 

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Алексей Громов
#турция #стамбул #теракт #ночной клуб #сойлу
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