Боевые корабли Северного флота РФ встретили 2017 год в дальних походах

Москва, 1 января. Экипажи боевых кораблей Северного флота встретили Новый, 2017, год в дальних походах, причем, как уточнил представитель Северного флота Вадим Серга, в том числе — и в Средиземном море.

Командование, как отметил Серга, ценит службу моряков: командующий Северным флотом Николай Евменов в адрес экипажей всех боевых кораблей и судов обепечения направил поздравительные телеграммы, в которых поблагодарил моряков-североморцев за вклад в укрепление обороноспособности страны.

По информации представителя флота, в Средиземном море новый 2017 год встречали экипажи тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск», судов обеспечения «Сергей Осипов», «Николай Чикер», «Алтай», «Кама».

Известно, что к празднику моряки готовились тщательно: во всех кают-компаниях красовались новогодние елочки, и непременными гостями российских моряков, несущих службу далеко от родных берегов, были Дед Мороз и Снегурочка. «В новогоднюю ночь морякам были вручены подарки, заблаговременно переданные родными и близкими», — добавил Серга.

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