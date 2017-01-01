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Густой туман в Германии стал причиной страшной аварии на скоростном шоссе
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Густой туман в Германии стал причиной страшной аварии на скоростном шоссе

Сегодня 8:10
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Густой туман в Германии стал причиной страшной аварии на скоростном шоссе

Берлин, 1 января. Густой туман, упавший на скоростную магистраль на юге Германии около часа ночи, стал причиной ДТП, унесшего жизни, по меньшей мере, шести человек.

Точное число погибших уточняется, но уже известно, что речь идет о 17 пострадавших в крупном ДТП в районе германского Бад-Грёненбаха (Бавария). Авария произошла около 01:00 по местному времени. Из-за густого тумана, как сообщает ТАСС, множество автомобилей столкнулись друг с другом на скоростной автомагистрали, которую сейчас пришлось перекрыть. Здесь продолжаются спасательные работы и расследуются обстоятельства трагического происшествия.

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Алексей Громов
#дтп #германия
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