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Молодежная сборная России обыграла команду Словакии в матче молодежного ЧМ по хоккею
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Молодежная сборная России обыграла команду Словакии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Сегодня 7:51
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Молодежная сборная России обыграла команду Словакии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Оттава, 1 января. На проходящем в Канаде молодежном ЧМ по хоккею, сборная России обыграла команду Словакии со счетом 2:0.

Молодые российские хоккеисты ( возрастная группа — до 20 лет) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сумели нанести поражение молодым словацким хоккеистам. Шайбы в ворота словаков забросили Денис Гурьянов (30-я минута) и Яков Тренин (50). Теперь молодежная сборная России по хоккею с шестью очками занимает третью позицию в группе B.

На первом месте — молодежная сборная США с 12-ю очками. Важно, что россияне вышли в четвертьфинал и уже 2 января сыграют с командой Дании из группы А.

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Алексей Громов
#молодежная сборная россии по хоккею #чм по хоккею
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