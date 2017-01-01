Лондон, 1 января. Террористы ИГ (запрещена в РФ) планируют осуществить в Великобритании химическую атаку, заявил журналистам «Санди таймс» заместитель главы министерства внутренних дел страны по делам безопасности Бен Уоллес.

Свое тревожное предупреждение Уоллес аргументировал отсутствием у террористов ИГ (запрещена в РФ) «нравственных препятствий к тому, чтобы использовать химическое оружие против простых граждан», а также пример недавнего задержания в Марокко нескольких террористов, готовивших, как утверждают марокканские власти, применение против мирного населения не только химического, но и биологического оружия.

В то же время, газета подкрепляет комментарий Бен Уоллеса ссылкой на источник в британской разведке, который, как сообщается, подтвердил, что ИГ (запрещена в РФ) активно применяет горчичный газ в Сирии.

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