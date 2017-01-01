Трамп о хакерских атаках на НКДП: не Россия, кто-то еще

Вашингтон, 1 января. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил американцам, что у него есть сильные сомнения в том, что хакерские атаки на цифровые носители информации Национального комитета Демократической партии нужно возлагать на Россию.

Более того, Трамп назвал смехотворными любые заявления о том, что хакеры не просто были связаны с Россией, но еще и помогали ему стать президентом США.

По данным Reuters, избранный президент также утверждает, что обладает некоей информацией, касающейся этого «кибервзлома» и обещает вскоре поделиться ею с общественностью, «Я знаю вещи, о которых другие люди не знают», — приводит агентство слова Трампа, произнесенные им по поводу хакерских атак.