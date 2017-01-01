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Два самолета столкнулись в небе Техаса
Происшествия

Два самолета столкнулись в небе Техаса

Сегодня 7:13
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Два самолета столкнулись в небе Техаса

Вашингтон, 1 января. Два самолета столкнулись в небе Техаса, над  небольшим населенным пунктом Маккинни, погибло, по меньшей мере, три человека.

Как сообщается, речь идет о столкновении двух легкомоторных самолетов которые, по словам местного шерифа, упали затем на землю и взорвались. Как уточняет  телеканал Эн-би-си, со ссылкой на официальное заявление шерифа, один из столкнувшихся самолетов упал на шоссе, второй рухнул прямо на склад.

Идет расследование летного происшествия.

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Алексей Громов
#сша #техас
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