Силовики ликвидировали террориста, расстрелявшего ночной клуб в Стамбуле

Стамбул, 1 января. Турецкие силовики ликвидировали преступника, расстрелявшего в новогоднюю ночь посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов постепенно покидают район рядом с клубом.

Напомним, что по меньшей мере 35 человек погибли в результате стрельбы, открытой террористом-одиночкой в костюме Санта-Клауса в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле. Еще около 40 человек были ранены.

Случившееся было признано террористическим актом, ответственность за который взяла на себя группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.