Генконсульство РФ выясняет, пострадали ли россияне во время теракта в Стамбуле

Стамбул, 1 января. Генеральное консульство РФ в Стамбуле сообщило, что дипломаты выясняют, были ли российские граждане в числе пострадавших при теракте в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь.

«Мы пытаемся связаться с компетентными органами и выяснить всю необходимую информацию, могут ли в числе пострадавших быть россияне. Выясняем все обстоятельства», — заявили в дипмиссии.

Напомним, что ранее мэр Стамбула Васип Шахин заявил, что произошедшее в ночном клубе является террористическим актом.

По имеющейся информации, по меньшей мере 35 человек погибли, более 40 получили ранения в результате стрельбы.