Семь человек были спасены сотрудниками МЧС из горящего дома в Зеленограде

Зеленоград, 1 января. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве сообщила, что благодаря работе сотрудников ведомства из горящего дома в Зеленограде были спасены семь человек.

Отмечается, что среди спасенных находятся трое детей — двое грудных и подросток.

«В ходе ликвидации пожара из выше расположенных квартир, которые оказались в зоне дыма, сотрудники МЧС спасли семь человек», — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что возгорание произошло в жилом доме на Панфиловском проспекте. Площадь пожара составляла 20 квадратных метров.

Тушением пожара занимались несколько пожарно-спасательных подразделений, которым удалось ликвидировать горение.

В настоящее время на месте случившегося работают эксперты МЧС, устанавливающие причину возгорания.