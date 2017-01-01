Антитеррористическая защита атомных объектов РФ повышена с января

Москва, 1 января. Антитеррористическая защищенность атомных объектов в России будет повышена.

Вступает в силу закон, согласно которому вокруг атомных объектов будет устанавливаться зона безопасности с ограничениями на въезд и пребывание граждан.

Порядок определения зоны безопасности, ее размеров и границ, а также порядок обеспечения особого правого режима будут определяться правительством РФ с учетом паспорта безопасности объекта использования атомной энергии.

Кроме того, будет установлен перечень оснований для отказа во въезде на данную территорию.

Помимо этого, над территориями атомных объектов будет введено ограничение полетов.