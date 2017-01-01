Опубликовано видео расстрела посетителей ночного клуба в Стамбуле

Стамбул, 1 января. В интернете появилась видеозапись нападения неизвестного злоумышленника на ночной клуб Reina в Стамбуле.

На кадрах опубликованной записи видно, как преступник врывается в заведение и тут же открывает огонь.

#Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina (vidéo soft) pic.twitter.com/v1J0kgTsLC — Info Du Jour (@_InfoDuJour) 1 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации жертвами стрельбы в ночном клубе стали 35 человек. Еще около 40 человек получили ранения.Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что произошедшее является террористическим актом.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакей произошло сегодня ночью. Злоумышленник в костюме Санта Клауса открыл стрельбу по людям, отмечавшим Новый год.

