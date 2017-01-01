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Опубликовано видео расстрела посетителей ночного клуба в Стамбуле
Происшествия

Опубликовано видео расстрела посетителей ночного клуба в Стамбуле

Сегодня 5:26
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Опубликовано видео расстрела посетителей ночного клуба в Стамбуле

Стамбул, 1 января. В интернете появилась видеозапись нападения неизвестного злоумышленника на ночной клуб Reina в Стамбуле.

На кадрах опубликованной записи видно, как преступник врывается в заведение и тут же открывает огонь.

#Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina (vidéo soft) pic.twitter.com/v1J0kgTsLC

— Info Du Jour (@_InfoDuJour) 1 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации жертвами стрельбы в ночном клубе стали 35 человек. Еще около 40 человек получили ранения.Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что произошедшее является террористическим актом.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакей произошло сегодня ночью. Злоумышленник в костюме Санта Клауса открыл стрельбу по людям, отмечавшим Новый год. 
 

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Ирина Лошкарева
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