Сирия новости 1 января 7.00: в Латакии Новому году радовались в режиме прекращения огня, в Тартусе ИГ устроило теракт  

Сирия, 1 января. В Латакии Новому году радовались в режиме прекращения огня, в Тартусе ИГ устроило теракт, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Ультиматум, выдвинутый САА боевикам так называемой «умеренной оппозиции» закончился час назад, фиксируют пользователи социальных сетей в 11.03 принятого времени. В регионе ждут последствий отказа боевиков от присоединения к режиму прекращения огня в Сирии. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что все группировки, не присоединившиеся к режиму прекращения огня в Сирии, будут рассматриваться как террористы, на которых прекращение огня со стороны ВС САР и ВКС РФ не распространяются.

Также пользователи социальных сетей не скрывают удовлетворения от того, что боевикам не удалось остановить ракетным ударом празднование Нового года в Дахии.

Провинция Латакия

В провинции Латакия встреча Нового года прошла в режиме прекращения огня.

Провинция Тартус

Около трех часов дня 31 декабря в Тартусе террористы ИГ совершили теракт. Подтвержденных данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Тем не менее террористы уже используют коммуникационные инструменты для обеспечения максимального информационного резонанса от предпринятой террористической атаки. В социальных сетях террористы делают громкие заявления, обещая следующие теракты осуществить уже в Москве.

Провинция Алеппо

Модифицированный Северной Кореей танк Т-54/55 замечен в лагере подготовки SDF/YPG на востоке Алеппо в Сарин. Подробностей появления бронетанковой машины юго-восточного происхождения в лагере подготовки бойцов SDF на данный момент нет.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС САР осуществляют бомбардировку позиций ИГ в деревне Джафра в окрестностях военного аэропорта. Напомним, на террористов прекращение огня со стороны САА, ВС Сирии, ВКС РФ, армии Турции и военных подразделений Ирана не распространяются.

Провинция Даръа

Подразделения САА, расквартированные в провинции, отметили Новый год, организовав своеобразное «световое шоу».

Провинция Идлиб

В социальных сетях распространяется информация о том, что наступления САА на позиции непримиримых боевиков в Идлибе командование САА не планирует, как минимум, до осени 2017 года. Участники дискуссии утверждают, что до наступления на Идлиб командованию правительственных сил необходимо произвести ротацию своих частей и выстроить здесь линию фронта.

Ирак

В Багдаде отпраздновали встречу Нового 2017 года.