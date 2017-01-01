Детей дипломатов, высланных из США, пригласили на кремлевскую елку

Москва, 1 января. Посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил, что дети российских дипломатов, высланных из Соединенных Штатов, будут приглашены на елку в Кремль.

«Хотел бы рассказать, что все дети, возвращающиеся домой (из-за санкций), приглашены на новогодние елки в Кремль», — сказал дипомат.

Отметим, что данное заявление вызвало бурную реакцию собравшихся, одна из гостей мероприятия даже негромко крикнула: «Ура!»

Добавим, что российских дипломатов, высылаемых из США, вывезут самолетом Ил-96 специального летного отряда «Россия» Управделами президента РФ.

Спецборт уже прибыл в Америку, а вылет в Россию запланирован на ранее утро 1 января по времени восточного побережья США.