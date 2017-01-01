Губернатор Стамбула назвал нападение на ночной клуб террористическим актом

Стамбул, 1 января. Губернатор Стамбула заявил, что вооруженное нападение в ночном клубе Reina является именно террористической атакой и ничем иным.

По словам губернатора Васила Шахина, сообщает Газета.ру, преступник, который все еще находится внутри ночного клуба, сначала выстрелил в полицейского, затем просто в гражданского человека, а уже потом открыл стрельбу внутри Reina, в котором на тот момент находилось около 800 человек.

Полиция, как сообщается, принимает все меры предосторожности внутри заведения, чтобы избежать новых жертв.

Ранее сообщалось, что при стрельбе погибли не менее 35 человек, еще 40 пострадали.

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