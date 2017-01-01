Донбасс: Минобороны ДНР заявило о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

Донецк, 1 января. Представитель Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что в новогоднюю ночь на линии соприкосновения были зафиксированы нарушения режима тишины со стороны украинских силовиков.

По словам представителя военного ведомства, были зафиксированы нарушения на южном и центральном направлениях.

Ранее разведка самопровозглашенной ДНР сообщила о прибытии танков ВСУ в район линии соприкосновения.

Напомним, что с сентября 2014 года было принято уже три документа о деэскалации конфликта в Донбассе, однако перестрелки между сторонами продолжаются.