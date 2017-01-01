Москва, 1 января. Автомобилистам следует помнить, что с 1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системами «ЭРА-ГЛОНАСС».

Системами «ЭРА-ГЛОНАСС» теперь обязательно должны быть оснащены пассажирские и грузовые транспортные средства, впервые выпускаемых в обращение на территории России. Об этом говорится в официальном сообщении Минпромторга РФ. «Безусловной главной целью применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является снижение уровня смертности в результате ДТП», отмечается в сообщении. По прогнозам, только в России выполнение требований по оснащению транспортных средств системой «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит спасти 4 тысячи людей за год.

Согласно данным Минпромторга РФ, на 20 декабря 2016 года все основные автомобильные бренды, от массового сегмента до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce), уже завершили либо завершают работы по оснащению своего модельного ряда системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

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