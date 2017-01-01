FAN-TV Лента новостей
Вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системами «ЭРА-ГЛОНАСС»
Россия

Вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системами «ЭРА-ГЛОНАСС»

Сегодня 4:22
106

Вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системами «ЭРА-ГЛОНАСС»

Москва, 1 января. Автомобилистам следует помнить, что с 1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системами «ЭРА-ГЛОНАСС».

Системами «ЭРА-ГЛОНАСС» теперь обязательно должны быть оснащены пассажирские и грузовые транспортные средства, впервые выпускаемых в обращение на территории России. Об этом говорится в официальном сообщении Минпромторга РФ. «Безусловной главной целью применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является снижение уровня смертности в результате ДТП», отмечается  в сообщении. По прогнозам, только в России выполнение требований по оснащению транспортных средств системой «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит спасти  4 тысячи людей за год.

Согласно данным Минпромторга РФ, на 20 декабря 2016 года все основные автомобильные бренды, от массового сегмента до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce), уже завершили либо завершают работы по оснащению своего модельного ряда системой «ЭРА-ГЛОНАСС». 

 

Выберите главное событие 2016 года!

Информационное агентство «Федеральное агенство новостей» – это портал, на котором собраны все самые свежие, актуальные и важные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области

комментарии
Алексей Громов
#эра-глонасс #минпромторг рф #требование
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Маккейн и Порошенко сплетничают о Путине, Трамп оригинально поздравил Клинтон и Обаму

Вчера 22:41
979

Сирия новости 31 декабря 22.30: ВКС РФ бомбят ИГ в Хомсе, в Алеппо найден схрон боевиков с оружием производства США

Вчера 22:38
615

Спасибо, Россия! Как сирийские дети получили подарки к Новому году

Вчера 20:31
266

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

Вчера 19:30
398

Сирия сегодня: аэромобильный госпиталь для Алеппо, МИД Сирии и Ирана обсудили перемирие

Вчера 17:50
192
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Антитеррористическая защита атомных объектов РФ повышена с января

5:52

Опубликовано видео расстрела посетителей ночного клуба в Стамбуле

5:26

Детей дипломатов, высланных из США, пригласили на кремлевскую елку

5:03

Губернатор Стамбула назвал нападение на ночной клуб террористическим актом

4:47

Донбасс: Минобороны ДНР заявило о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

4:39

Вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системами «ЭРА-ГЛОНАСС»

4:22

Полиция Кельна предотвратила повторение прошлогодних нападений на женщин

4:19

Королева Дании Маргрете II рассказала, чего ждет от беженцев

3:59

Растет число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле

3:58

Стали известны подробности о преступниках, атаковавших ночной клуб в Стамбуле

3:34

Лукашенко поздравил белоруссов с Новым годом и особо отметил соседей

3:34

С 1 января 2017 года устанавливается предельная разница в зарплатах начальников и подчиненных

3:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Антитеррористическая защита атомных объектов РФ повышена с января
Читать
Закрыть