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Полиция Кельна предотвратила повторение прошлогодних нападений на женщин
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Полиция Кельна предотвратила повторение прошлогодних нападений на женщин

Сегодня 4:19
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Полиция Кельна предотвратила повторение прошлогодних нападений на женщин

Кельн, 1 января. Немецкие правоохранители предотвратили возможное повторение прошлогодних нападений на женщин во время новогодних гуляний.

Сообщается, что полицейские остановили большую группу выходцев из Северной Африки для проверки документов. Отмечается, что всего правоохранители проверили тысячу человек в Кельне в связи с подозрением в попытке устроить прошлогодние беспорядки.

Отмечается, что мигранты были предупреждены о том, что они будут задержаны, если попытаются проникнуть в центр города, говорится в материале газеты «Известия».

Правоохранительные органы заявили, что имеют основания полагать, что мигранты намеревались повторить прошлогодние нападения на женщин во время празднования Нового года.

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Ирина Лошкарева
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