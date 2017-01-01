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Королева Дании Маргрете II рассказала, чего ждет от беженцев
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Королева Дании Маргрете II рассказала, чего ждет от беженцев

Сегодня 3:59
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Королева Дании Маргрете II рассказала, чего ждет от беженцев

Осло, 1 января. Королева Дании Маргрете II в своей новогодней речи заявила, что беженцам, прибывающим в страну, необходимо научиться понимать и уважать местную культуру.  

Королева Датская сказала, что датчане готовы оказывать помощь и поддерживать беженцев, но при этом в Дании ждут, что прибывшие в страну  — «эти люди», как выразилась Ее Величество,  —  оправдают ожидания.

«Беженцам необходимо понять страну, в которую они приехали», —  подчеркнула Маргрете II, и напомнила, что им следует осознать, что теперь  они живут в стране «не только с совершенно иным климатом, но и с иным образом жизни и обычаями, которые имеют долгую историю и глубокие корни».

Маргрете II также подчеркнула, присутствие духа следует сохранять  даже при самых сложных жизненных обстоятельствах. 

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Алексей Громов
#королева дании #маргрете ii #новогодняя речь
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