Королева Дании Маргрете II рассказала, чего ждет от беженцев

Осло, 1 января. Королева Дании Маргрете II в своей новогодней речи заявила, что беженцам, прибывающим в страну, необходимо научиться понимать и уважать местную культуру.

Королева Датская сказала, что датчане готовы оказывать помощь и поддерживать беженцев, но при этом в Дании ждут, что прибывшие в страну — «эти люди», как выразилась Ее Величество, — оправдают ожидания.

«Беженцам необходимо понять страну, в которую они приехали», — подчеркнула Маргрете II, и напомнила, что им следует осознать, что теперь они живут в стране «не только с совершенно иным климатом, но и с иным образом жизни и обычаями, которые имеют долгую историю и глубокие корни».

Маргрете II также подчеркнула, присутствие духа следует сохранять даже при самых сложных жизненных обстоятельствах.

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