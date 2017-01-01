Растет число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле

Стамбул, 1 января. Мэр Стамбула Васип Шахин сообщил, что не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь.

Градоначальник заявил, что случившееся является терактом.

«Это теракт. По последним данным, погибли 35 наших граждан, один из них — офицер полиции. Также известно о 40 пострадавших», — сказал Шахин.

Напомним, что неизвестные преступники открыли стрельбу в ночном клубе Reina во время празднования Нового года. По имеющейся информации, клуб атаковали двое неизвестных в костюмах Санта-Клауса.

В момент нападения в клубе находились от 700 до 800 посетителей.

В настоящее время клуб оцеплен полицией, на место трагедии прибыли до 70 карет скорой помощи.