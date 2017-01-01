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Лукашенко поздравил белоруссов с Новым годом и особо отметил соседей
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Лукашенко поздравил белоруссов с Новым годом и особо отметил соседей

Сегодня 3:34
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Лукашенко поздравил белоруссов с Новым годом и особо отметил соседей

Минск, 1 января. Президент Белоруссии Лукашенко, поздравляя белорусов с Новым годом, заодно подчеркнул, что «соседи, друзья, братские народы» должны знать: «с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз».

Лукашенко оценил свою международную политику как «взвешенную», а внутреннюю политику назвал «выверенной». При этом, как  следует из текста новогоднего поздравления главы Белоруссии, «суверенная и независимая Белоруссия» оказалась заложницей экономической ситуации «у наших традиционных экономических партнеров».

Впрочем, как считает белорусский президент, шаг за шагом Белоруссия укрепляет свой авторитет «в международном сообществе», а «всматриваясь в будущее», Лукашенко надеется уже на 2017 год — переломный и импульсный для Белоруссии. 

 

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Алексей Громов
#белоруссия #лукашенко
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