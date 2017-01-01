Стали известны подробности о преступниках, атаковавших ночной клуб в Стамбуле

Стамбул, 1 января. Злоумышленники, совершившие нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, были одеты в костюмы Санта-Клаусов.

Согласно информации местных СМИ, в новогоднюю ночь преступники в костюмах Санта-Клаусов отрыли стрельбу в ночном клубе Стамбула, где проходило празднование Нового года.

По предварительным данным, в результате атаки погибли как минимум два человека, еще 20 получили ранения.

В настоящее время место преступления оцеплено правоохранительными органами, полиция проводит расследование случившегося.