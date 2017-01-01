Новое с 1 января: крупные новостные агрегаторы приравнены к СМИ

Москва, 1 января. Закон о новостных агрегаторах вступил в силу в России с 1 января 2017 года.

Теперь, согласно действующему законодательству, крупные новостные интернет-агрегаторы с ежедневной аудиторией более 1 млн человек приравнены к средствам массовой информации, пишет газета «Известия».

Агрегаторам вменяется в обязанность проводить проверку достоверности распространяемой информации и прекращать распространение в противном случае.

Отметим, что законом запрещено использовать новостной агрегатор для сообщения сведений, составляющих государственную тайну ли порочащей информации. Кроме того, запрещается призывать данным путем к терроризму.

Также, на агрегаторы распространяются запреты и ограничения, установленные законодательством о выборах.