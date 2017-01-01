FAN-TV Лента новостей
Новое с 1 января: крупные новостные агрегаторы приравнены к СМИ
Россия

Новое с 1 января: крупные новостные агрегаторы приравнены к СМИ

Сегодня 3:15
64

Новое с 1 января: крупные новостные агрегаторы приравнены к СМИ

Москва, 1 января. Закон о новостных агрегаторах вступил в силу в России с 1 января 2017 года.

Теперь, согласно действующему законодательству, крупные новостные интернет-агрегаторы с ежедневной аудиторией более 1 млн человек приравнены к средствам массовой информации, пишет газета «Известия».

Агрегаторам вменяется в обязанность проводить проверку достоверности распространяемой информации и прекращать распространение в противном случае.

Отметим, что законом запрещено использовать новостной агрегатор для сообщения сведений, составляющих государственную тайну ли порочащей информации. Кроме того, запрещается призывать данным путем к терроризму.

Также, на агрегаторы распространяются запреты и ограничения, установленные законодательством о выборах.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Маккейн и Порошенко сплетничают о Путине, Трамп оригинально поздравил Клинтон и Обаму

Вчера 22:41
762

Сирия новости 31 декабря 22.30: ВКС РФ бомбят ИГ в Хомсе, в Алеппо найден схрон боевиков с оружием производства США

Вчера 22:38
521

Спасибо, Россия! Как сирийские дети получили подарки к Новому году

Вчера 20:31
243

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

Вчера 19:30
380

Сирия сегодня: аэромобильный госпиталь для Алеппо, МИД Сирии и Ирана обсудили перемирие

Вчера 17:50
183
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Королева Дании Маргрете II рассказала, чего ждет от беженцев

3:59

Растет число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле

3:58

Стали известны подробности о преступниках, атаковавших ночной клуб в Стамбуле

3:34

Лукашенко поздравил белоруссов с Новым годом и особо отметил соседей

3:34

С 1 января 2017 года устанавливается предельная разница в зарплатах начальников и подчиненных

3:17

Новое с 1 января: крупные новостные агрегаторы приравнены к СМИ

3:15

Страшный пожар в центре Петербурга потушен силами более 100 пожарных

2:54

Новый порядок медосмотра для владения оружием вступил в силу в России

2:49

Новое с 1 января: в России разрешили клеточную терапию

2:36

В Стамбуле совершено вооруженное нападение на ночной клуб

2:32

Новый вид наказания по решению суда вводится в России с 1 января 2017 года

2:29

Пьяный пилот, уснувший перед вылетом в Мексику, арестован в Канаде

2:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Королева Дании Маргрете II рассказала, чего ждет от беженцев
Читать
Закрыть