С 1 января 2017 года устанавливается предельная разница в зарплатах начальников и подчиненных

Москва,1 января. Вступают в силу предельные размеры соотношения между среднемесячной заработной платой руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий.

Как подчеркивают РИА Новости, предельные размеры соотношений для работников по организациям федерального уровня устанавливаются Правительством РФ, по организациям субъектов РФ соотношение регулируется нормативными правовыми актами субъектов РФ, по муниципальным организациям — органами местного самоуправления.

Информация об установленных пределах разницы в зарплатах руководителей и работников, согласно вступившим в силу изменениям, должна быть размещать на официальных сайтах учредителя или на официальных сайтах этих организаций.

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