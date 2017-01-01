Новый порядок медосмотра для владения оружием вступил в силу в России

Москва, 1 января. С 1 января 2017 года вступил в силу приказ Минздрава России, которым утвержден порядок прохождения медицинского осмотра для лиц, которые намереваются владеть оружием.

Медицинское освидетельствование имеет целью выявить противопоказания к владению оружием, в том числе в части наличия в организме наркотических и психотропных веществ.

Желающие владеть оружием будут проверены и на другие заболевания, которые исключают возможность правомерно владеть оружием.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям назвать самое яркое и значимое событие 2016 года.