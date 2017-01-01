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Страшный пожар в центре Петербурга потушен силами более 100 пожарных
Происшествия

Страшный пожар в центре Петербурга потушен силами более 100 пожарных

Сегодня 2:54
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Страшный пожар в центре Петербурга потушен силами более 100 пожарных

Санкт-Петербург, 1 января. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила о ликвидации сильного пожара в жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Сообщается, что возгорание в квартире в доме 28 на улице Ломоносова было потушено в 22.54.

Отмечается, что ликвидацией пожара занимались 102 человека личного состава с использованием 23 единиц техники, в том числе 78 человек личного состава и 15 единиц техники от Министерства чрезвычайных ситуаций.

Добавим, что специалисты произвели замеры концентрации вредных веществ в воздухе, в результате чего не было выявлено превышение данного показателя.

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Ирина Лошкарева
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