Пьяный пилот, уснувший перед вылетом в Мексику, арестован в Канаде

Оттава, 1 января. Пьяный пилот, заснувший перед вылетом в Мексику в кабине самолета в состоянии сильного алкогольного опьянения, арестован в Канаде. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что авиалайнер должен был последовать в мексиканский курорт Канкун. На борту самолета находились 99 пассажиров, а также шесть членов экипажа.

Один из пилотов обратил на себя внимание своим «веселым» расположением духа. Вскоре он решил вздремнуть. Как выяснилось, пилот был пьян. Нарушитель был арестован, а компания-перевозчик сумела быстро найти замену выбывшему из строя члену экипажа.

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