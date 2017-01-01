Новое с 1 января: в России разрешили клеточную терапию

Москва, 1 января. Директор Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН Андрей Васильев рассказал, что с 1 января в России появилась возможность нового высокоэффективного лечения.

Сообщается, что с вступлением в силу закона о биомедицинских клеточных продуктах стало возможным использовать живые клетки для терапии, что дает начало формированию новой отрасли биомедицины.

Васильев, являющийся одним из разработчиков закона, пояснил, что теперь получат развитие биомедицинские исследования и сформируется новая высокотехнологическая промышленность.

Также он добавил, что качество и безопасность клеток гарантируются государством.

Стоит отметить, что несомненным преимуществом данной технологии является то, что в отличие от трансплантологии при лечении клетками организм пациента не отторгает полученный биоматериал.