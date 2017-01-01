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Новый вид наказания по решению суда вводится в России с 1 января 2017 года
Общество

Новый вид наказания по решению суда вводится в России с 1 января 2017 года

Сегодня 2:29
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Новый вид наказания по решению суда вводится в России с 1 января 2017 года

Москва, 1 января. Новый вид наказания ранее поддержало руководство УФСИН РФ, аргументируя свою позицию тем, что это может стать разумной альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет.

Новый альтернативный вид наказания — это принудительные работы, которые теперь могут реализовываться,  в том числе, и направлением  на объекты госкорпораций.

Считается, что главное преимущество этого вида наказаний, применяемого в случае совершения преступлений небольшой тяжести либо за совершение тяжкого преступления не рецидивистом, в том, что осужденный в итоге не будет изолирован от общества и получит шанс на сохранение социальных связей и навыков.

Ограничений, как сообщают РИА Новости, в случае применения такового вида наказаний, немного, но они есть. Так, приговоренным к принудительным работам нельзя самостоятельно выбирать работу, для них вводится  полный запрет на алкоголь и азартные игры. Зато есть гарантированная зарплата и  медицинское страхование. Правда, жить осужденные будут вне дома — в общежитиях при исправительных центрах.

Первые 4 такие центра уже ждут первых приговоренных к принудительным работам: в Ставропольском и Приморском краях, в Тамбовской и Тюменской областях. 

комментарии
Алексей Громов
#новый вид наказания #уфсин #исправительные центра
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