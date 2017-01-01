Донбасс и Крым ответили на поздравление Порошенко матом

Киев, 1 января. Крымчане и жители Донбасса не очень активно отреагировали на новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. А те, кто отреагировал, сделали это за рамками нормативной лексики.

Крымчане и жители Донбасса крайне неблагосклонно восприняли речь главы украинского государства, оставив нелицеприятные отзывы в социальных сетях.

Пользователь под ником Иван Раскованный отметил, что «в Севастополе ни одного салюта на украинский Новый год».

Большинство других отзывов о речи президента Украины в социальных сетях не могут быть процитированы без нарушения действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в своей новогодней речи Порошенко пообещал обязательно победить «российскую агрессию».