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Общество
Вступили в силу новые правила ПДД о перевозке детей в автомобилях

Вступили в силу новые правила ПДД о перевозке детей в автомобилях

2:02  1 Января 2017
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Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях

Москва, 1 января. В уже наступившем 21017 году изменяются правила перевозки детей в автомобилях, причем главное изменение касается переднего сидения. 

Теперь, согласно правилам, детей до 7 лет на переднем сиденье перевозить запрещается. Дети этой возрастной группы, согласно правил, вступающих в силу с 1 января 2017 года,  можно  перевозить исключитально на заднем сиденье автомобиля, и только в специальном автокресле, которое, к тому же, должно соответствовать росту и весу ребенка.

Штраф за нарушение этих правил составит сумму в  3 000 рублей. 

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#дети #автомобили #перевозка #новые правила
Алексей Громов
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