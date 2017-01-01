Вступили в силу новые правила ПДД о перевозке детей в автомобилях

Москва, 1 января. В уже наступившем 21017 году изменяются правила перевозки детей в автомобилях, причем главное изменение касается переднего сидения.

Теперь, согласно правилам, детей до 7 лет на переднем сиденье перевозить запрещается. Дети этой возрастной группы, согласно правил, вступающих в силу с 1 января 2017 года, можно перевозить исключитально на заднем сиденье автомобиля, и только в специальном автокресле, которое, к тому же, должно соответствовать росту и весу ребенка.

Штраф за нарушение этих правил составит сумму в 3 000 рублей.

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