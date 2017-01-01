Ученые рассказали, когда люди научатся телепортироваться

Москва, 1 января. Международная группа ученых рассказала, что к 2040 году человечество может освоить технологию телепортации.

Сообщается, что сейчас специалисты проводят совместные исследования в области квантовых технологий. Как отмечается, в случае, если разработка метода передачи квантов будет успешно, уже через пару десятков лет люди смогут телепортироваться.

Ученые поясняют, что кванты обладают свойством сохранять в своей структуре любые данные. Поэтому, при освоении технологии станет возможным перемещать предметы и даже людей из одного места в другое с невероятной скоростью.