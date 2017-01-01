Порошенко поздравил украинцев: много агрессии, мало «пэрэмог»

Киев, 1 января. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. В своей речи глава украинского государства перечислил главные достижения Украины в 2016 году, но особое внимание уделил «российской агрессии».

Нужно сказать, что достижения Украины в президентской речи выглядели не слишком внушительно. Порошенко похвалил Джамалу за победу на Евровидении, боксеров за точные удары и паралимпийцев за выступление на Олимпиаде.

Зато о «российской агрессии» президент Украины говорил много, пообещав обязательно ее победить.

Ранее сообщалось о новой интересной игре для украинцев. Во время речи главы государства украинцы могли сыграть в «Бинго-Порошенко».