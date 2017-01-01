Генетики обнаружили родство Конан Дойля и актера, сыгравшего Шерлока

Лондон, 1 января. Исследования, проведенные генетиками, показали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший роль Шерлока Холмса в популярном телесериале, и автор книг о знаменитом сыщике Артур Конан Дойл являются родственниками.

По данным ученых, общим предком Конан-Дойла и Камбербэтча был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, живший в XIV веке.

Отмечается, что писатель, умерший в 1930 году, и 40-летний актер являются кузенами в 16-м колене.

Напомним, что ранее ученые уже заявляли, что Бенедикт Камбербэтч является дальним родственником британского короля Ричарда Третьего.